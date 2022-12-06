اتفاق أوروبي يحظر منتجات تساهم في إزالة الغابات

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توصل المشرعون والحكومات في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق من شأنه حظر استيراد المنتجات التي تسهم في إزالة الغابات في جميع أنحاء العالم.وتتطلب الاتفاقية الأولية، التي لا تزال بحاجة إلى اعتماد رسمي من قبل البرلمان الأوروبي، من الشركات التحقق من أن السلع التي تبيعها في الاتحاد الأوروبي لا تؤدي إلى إزالة الغابات وتدهورها في أي مكان في العالم بدءا من عام 2021، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".ويتعين على الشركات إثبات أن السلع التي تستوردها تتوافق مع القواعد في بلد المنشأ، بما في ذلك قواعد حقوق الإنسان وحماية السكان الأصليين.وتتعرض الغابات في جميع أنحاء العالم لتهديد متزايد من إزالة الأخشاب والزراعة، لاسيما زراعة فول الصويا وزيت النخيل.وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى أن 420 مليون هكتار (1.6 مليون ميل مربع) من الغابات، وهي مساحة أكبر من الاتحاد الأوروبي، دمرت بين عامي 1990 و2020.