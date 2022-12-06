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عربي-دولي
الصين تندد بالتدخل الأميركي والأوروبي في شؤونها وتشويه سمعتها
Lebanon 24
06-12-2022
|
15:00
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نددت الصين بتدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شؤونها الداخلية وتشويه سمعتها، وأعربت عن رفضها التام لمثل هذه المحاولات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، وردا على سؤال حول تعليق بكين على الاتهامات الموجهة إلى الصين الصادرة عن الاجتماع الرابع رفيع المستوى للحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الصين، في وقت سابق من الشهر الجاري.
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وأضافت ماو أنه بينما تقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيركزان على "حماية مركزية ميثاق الأمم المتحدة"، فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هي التي تجاهلت المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة مثل التسوية السلمية للنزاعات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتدخلت في الشؤون الداخلية للصين، بل وشنت حروبا ضد دول ذوات سيادة مثل العراق وسوريا باسم حقوق الإنسان.
وقالت إنه "إذا أراد أي طرف مناقشة القسر الاقتصادي، فقد أكرهت الولايات المتحدة الدول علنا على التوقف عن استخدام المعدات التي تصنعها الشركات الصينية ووقف التعاون مع الصين".
وأوضحت ماو أن الولايات المتحدة سنت قانون الرقائق والعلوم، وأشركت حلفاءها في التنمر الاقتصادي ضد الصين، وسعت إلى فك الارتباط عن الصين وقطع سلاسل الإمداد عن الصين. وأضافت أن قانون خفض التضخم الأميركي يجبر الشركات الأوروبية على نقل خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة، "وكل هذه أمثلة واضحة على القسر الاقتصادي".
وقالت إن "التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب ألا يستهدف أي طرف ثالث، ولا يسعى إلى إثارة قضية الصين أو تأجيج المواجهة".
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن ماو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبوصفهما قوتين رئيسيتين في العالم، بحاجة إلى إظهار المسؤولية والقيام بالمزيد من الأمور التي تؤدي إلى استقرار العالم وازدهاره.
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