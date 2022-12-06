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أردوغان: عدد أصدقائنا سيزداد وأعداؤنا سيقفون عند حدودهم

Lebanon 24
06-12-2022 | 15:30
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عدد أصدقاء بلاده سيزداد، وأن أعداء تركيا سيقفون عند حدودهم في نهاية المطاف.
 
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال فعالية لاتحاد نقابات أصحاب الأعمال في تركيا، بالعاصمة أنقرة، أن لدى تركيا "القدرة على تحقيق انتصارات لا يتوقعها أحد عندما نرى تهديدا لبقائنا".
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وأكد أن بلاده باتت قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في استراتيجياتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، مشددا على أن مصير تركيا لم يعد بيد الآخرين بل أصبح بيد شعبها وهو من يحدده.

وقال إن تركيا وصلت إلى مرحلة تتخذ فيها قراراتها وتحدد أهدافها بنفسها.

وأفاد أردوغان بأن حكومات حزبه العدالة والتنمية المتعاقبة، أعطت الأولوية القصوى لمصالح تركيا وشعبها منذ وصولها إلى سدة الحكم عام 2002، وحرصت على تطوير سياسات تراعي جميع الفئات.

وأكد في كلمته أن الكفاح الذي قدموه ضد الانقلابيين والتنظيمات الإرهابية لم يذهب سدى.
 
(روسيا اليوم) 
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