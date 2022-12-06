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عربي-دولي
رئيس الوزراء الألباني: نسعى جاهدين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
06-12-2022
|
16:00
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قال رئيس وزراء ألبانيا، إدي راما، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في تيرانا، إن بلاده خرجت من جحيم العزلة الذاتية، وستسعى جاهدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، الألبان هم أكثر الدول الأوروبية تأييدا لأوروبا ليس لأننا ساذجون، ولكن لأننا خرجنا من الجحيم الحقيقي".
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وتابع: "كنا في عزلة منعتنا عن التواصل مع أوروبا والشيء الوحيد الذي أعرفه على وجه اليقين، هو أننا نحن الألبان سنكون مخلصين للاتحاد الأوروبي حتى لو اختفى، وسنواصل الكفاح من أجل عضويته".
وبدأ الاتحاد الأوروبي وتيرانا مفاوضات الانضمام الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، بعد ثماني سنوات من الانتظار.
(روسيا اليوم)
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