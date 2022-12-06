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عربي-دولي

كيف علّقت واشنطن على استهداف قاعدتين بقلب روسيا؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 16:59
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا ولا تمكّنها من شن هجمات تتجاوز حدودها، وذلك غداة هجوم استهدف قاعدتين في قلب الأراضي الروسية.


وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إحاطة بواشنطن: "نحن لا نمكّن أوكرانيا من تنفيذ ضربات خارج حدودها. نحن لا نشجعها أيضا على شن هجمات خارج حدودها".
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وأضاف أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وسيادتها، مؤكدا أن واشنطن لم تزود كييف بأي أسلحة لاستخدامها داخل روسيا.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة أخبرت الأوكرانيين بوضوح أن هذه الأسلحة لأغراض دفاعية.
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