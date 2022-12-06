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عربي-دولي

بوتين يبحث الرد بعد قصف جديد على مطارات روسية

Lebanon 24
06-12-2022 | 18:00
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نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجود خلافات أوروبية فيما يتعلّق بمنح موسكو ضمانات أمنية، في وقت تعرّض العمق الروسي، لليوم الثاني على التوالي، لهجمات أوكرانية استهدفت مطارات عسكرية في منطقتين مختلفتين. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مع كبار المسؤولين، «الأمن الداخلي» في روسيا، بعد أن أفاد الكرملين بأن الهجمات الأوكرانية الأخيرة بطائرات مسيرة تشكل خطراً على البلاد، مضيفاً أن بوتين عقد اجتماعا لمجلس الأمن لمناقشة كيفية ضمان «الأمن الداخلي» للدولة، من دون مزيد من التفاصيل. على صعيد متصل، قال المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، إن السلطات تتخذ الإجراءات «الضرورية» لحماية البلاد من الهجمات الأوكرانية. وأضاف رداً على سؤال حول ضربات الطائرات المُسيرة: «بالطبع، السياسة التي أعلنها النظام الأوكراني صراحة لمواصلة مثل هذه الأعمال الإرهابية هي عامل خطر». وبعد ساعات من الهجوم الجريء الذي نفّذته أوكرانيا مستهدفة قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا، باستخدام طائرات من دون طيار (درون)، استهدفت مسيّرة، أمس، مهبطاً للطائرات في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا تسبب في اشتعال النار بصهريج لتخزين النفط، وفق ما قال حاكم المنطقة، رومان ستاروفويت، الذي قال إنه لم يسقط أي ضحايا في الضربة. وأقرت وزارة الدفاع الروسية بتعرّض قاعدة ياغيليفو الجوية في منطقة ريازان وقاعدة إنغلز الجوية في منطقة ساراتوف لهجوم بالمسيّرات، لكنها قالت إنه تم اعتراضها وإن الانفجارات التي أدت الى مقتل 3 جنود على الأقل هي نتيجة الحطام الذي سقط وانفجر في القاعدتين الجويتين. ويهدّد هذا الهجوم غير المسبوق الذي أظهر لأول مرة قدرة أوكرانيا على الهجوم على مسافات طويلة بتصعيد كبير في الحرب المستمرة منذ 9 أشهر، وفقا لـ «أسوشيتد برس»، لأنه ضرب مطارا يضم قاذفات قنابل قادرة على حمل أسلحة نووية.
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