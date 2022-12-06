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عربي-دولي

نفوذ الفصائل يُشيع أجواء التهديد في بغداد

Lebanon 24
06-12-2022 | 18:30
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بينما يحاول الجناح المتشدد في البرلمان العراقي، تمرير مسودة لقانون «حرية التعبير وجرائم المعلوماتية» وُصِفت بأنها تُبالغ كثيراً في اللجوء إلى عقوبة الحكم المؤبد، واصل القضاء العراقي إصدار أحكام بالحبس المشدد، بحق ساسة وناشطين، بتهمة «الإساءة إلى مؤسسات الدولة»، مما أحدث ردات فعل غاضبة اعتبرت ما يجري بدايةً مقلقةً لعهد حكومة محمد شياع السوداني، المدعوم من كتلة «الإطار التنسيقي»، وهي المظلة الرئيسية لحلفاء طهران والفصائل المسلحة في العراق. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، صدر حكم بالحبس المشدد ثلاثة أعوام، على ناشط من بغداد يدعى حيدر الزيدي وينتمي إلى «حراك تشرين»، بتهمة الإساءة إلى هيئة «الحشد الشعبي»، أثر انتقاده، قبل أشهر، أحد قادة الفصائل واتهامه بقتل الناشطين خلال أحداث عام 2019. وقبل ذلك بيوم واحد أصدر القضاء حكماً بالسجن 7 أعوام، على السياسي البارز مثال الألوسي، بتهمة الإساءة للقضاء، بعد أن انتقد، مع كثيرين طوال الأشهر الماضية، انحياز المحكمة العليا ل «الإطار»، خلال الصراع على تشكيل الحكومة، مع التحالف الذي ضم تيار مقتدى الصدر وقوى كردية وسنية أساسية. وتصاعدت ردود الفعل الشعبية ضد هذه الإجراءات، إلى درجة جعلت الكثير من حلفاء رئيس الحكومة محمد السوداني أنفسهم، يوجهون دعوات إلى الفصائل للتراجع عن دعواها ضد ناشطين. وتواجه حكومة السوداني حرجاً واضحاً في هذه الأجواء، خصوصاً بعد إطلاقها سراح متهم باختلاس أكثر من مليار دولار، قبل أيام، إلى جانب معلومات حول قرب إطلاق سراح متهم آخر مقرب من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، سبق أن حُكم عليه في عهد مصطفى الكاظمي بالسجن لتورطه في التلاعب بمليارات الدولارات.
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