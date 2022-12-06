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عربي-دولي
واشنطن توسع عملياتها شمالي سوريا.. فكيف سيكون الرد التركي؟
Lebanon 24
06-12-2022
|
23:00
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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، قولهم إن وزارة الدفاع تستعد لـ"استئناف وتوسيع كامل عملياتها الميدانية مع الشركاء الأكراد شمالي سوريا"، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية.
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وأضافت الصحيفة الأميركية أن "المسؤولين توقعوا أن تُوتر خطوة البنتاغون العلاقات مع تركيا"، التي تحمّل أكراد سوريا مسؤولية الهجوم الدامي في إسطنبول الشهر الماضي.
وذكرت "واشنطن بوست" أن "3 مسؤولين حكوميين رفضوا الكشف عن هويتهم، يعتقدون أن أنقرة سترد على قرار واشنطن عبر إرسال قوات برية إلى شمال سوريا"، كما لوحت سابقا.
وشنت تركيا مؤخرا حملة عسكرية على الأكراد شمالي سوريا، بعد أن اتهمت جماعات تابعة لهم بتدبير هجوم إسطنبول الذي قتل خلاله 6 أشخاص وأصيب العشرات.
وتقول أنقرة إنها تجهز لغزو بري في مناطق المقاتلين الأكراد السوريين الذين تصفهم بالإرهابيين، علما أنهم يشكلون الجانب الأعظم من قوات سوريا الديمقراطية.
والإثنين قالت قوات سوريا الديمقراطية، وهي جماعة مدعومة من الولايات المتحدة ساعدت في هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا، إنها استأنفت عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع واشنطن بعد توقفها بسبب القصف التركي على المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت الجمعة تعليق جميع العمليات المشتركة نتيجة القصف، وهو ما أكده التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
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