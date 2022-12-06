الديمقراطي رافاييل وارنوك يفوز بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا

فاز المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي عن معقد ولاية جورجيا رافاييل وارنوك في انتخابات الإعادة على المقعد ليهزم منافسه الجمهوري هيرشيل والكر.



ورفع الديمقراطيون بذلك عدد مقاعدهم في المجلس إلى 51 صوتاً ما يمنحهم الأغلبية. وأجريت الانتخابات في 8 نوفمبر الماضي، لكن فشل كلا المرشحين في الوصول إلى عتبة 50% من أصوات الناخبين، أدّى إلى إجراء انتخابات إعادة رغم تقدم وارنوك حينها في الأصوات على والكر.

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