6 ضحايا في هجوم مسلّح شمال غربي نيجيريا

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أفادت السلطات المحلية في نيجيريا، بأن مدنيين وأربعة شرطيين لقوا حتفهم برصاص مسلّحين هاجموا دورية للشرطة قرب سوق تجاري في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع النيجر.والاثنين، وصل مسلّحون على متن درّاجات نارية إلى "تخوم" السوق التجاري في قرية يار بولوتو بمنطقة سابون بيرني بولاية سوكوتو وأطلقوا النار على سيارة شرطة كانت متوقفة في المكان.وقال السنوسي أبو بكر المتحدث باسم شرطة ولاية سوكوتو: "لقد خسرنا 4 من رجال الشرطة في هجوم لقطاع الطرق الذين لقوا حتفهم، إلى جانب مدنيين اثنين". وأضاف: "بدأنا عملية مطاردة للعثور على المهاجمين، ونحن على يقين من أنّه سيتمّ القبض عليهم".ورجّح أبو بكر أن يكون هذا الهجوم انتقاماً للخسائر التي تكبّدها "قطاع الطرق" الأسبوع الماضي، حين أسقطت الشرطة عدداً من المسلّحين لدى محاولتهم شنّ هجوم على قرية في مقاطعة سيلمان القريبة.ويشهد شمال نيجيريا ووسطها باستمرار هجمات تشنّها جماعات إجرامية يطلق السكّان على أفرادها اسم "قطاع الطرق". ويشنّ هؤلاء المسلّحون هجماتهم، أحياناً ضمن مجموعة من مئات الأفراد، على قرى ينهبون سكّانها ويقتلون بعضهم ويخطفون البعض الآخر لإطلاقهم لاحقاً مقابل فدية مالية.