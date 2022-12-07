الجيش الأميركي: زورق عسكري إيراني اقترب من سفننا الحربية بمضيق هرمز

قال الجيش الأميركي، إن زورقاً للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اقترب لمسافة 150 ياردة من سفن حربية أميركية في مضيق هرمز، لكن تم إنهاء الموقف بعد توجيه تحذيرات صوتية واستخدام غير مميت لليزر.



وأضاف الجيش الأميركي في بيان أن الحادث وقع، الاثنين، خلال عملية عبور روتينية في المياه الدولية.

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