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العثور على جثة آخر مفقود في الانهيار الأرضي بجزيرة إيسكيا في ايطاليا

Lebanon 24
07-12-2022 | 01:30
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عثرت فرق الإنقاذ الإيطالية، الثلاثاء، على جثة آخر شخص كان لا يزال مفقوداً في الانهيار الأرضي الذي شهدته قبل حوالي أسبوعين جزيرة إيسكيا الواقعة في خليج نابولي، لتبلغ بذلك الحصيلة النهائية للكارثة 12 ضحية.
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ولم يعلن الدفاع المدني عن هوية الضحية الأخيرة لكنّ وسائل إعلام إيطالية قالت إنّها امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت حال الطوارئ في إيسكيا في أعقاب الانهيار الأرضي.

وفي نوفمبر الماضي، أدّى هطول أمطار غزيرة إلى انهيار أرضي في "كازاميشيولا تيرمي"، البلدة الصغيرة التي اجتاحها يومها سيل ضخم من الوحول والركام ممّا أسفر عن تدمير منازل وجرف سيارات، بعضها وصولاً حتى البحر.

ونتجت الكارثة عن مجموعة عوامل هي هطول أمطار غزيرة والتربة غير المستقرة وقطع الغابات والتوسّع العمراني المفرط، إضافة إلى غياب الصيانة والوقاية.
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