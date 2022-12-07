إصابة 3 ضباط في انفجار بمركز شرطة بجاوة الغربية في إندونيسيا

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قال مسؤولون بالشرطة لوسائل إعلام محلية، فجر الأربعاء، إن 3 ضباط شرطة على الأقل أصيبوا في انفجار بمركز للشرطة في مقاطعة جاوة الغربية، وإن السلطات تحقق في مصدر الانفجار.ونقل تلفزيون "مترو" عن سكان قولهم إن الانفجار كان قوياً، بينما عرض تلفزيون كومباس لقطات لأضرار لحقت بمدخل مركز للشرطة في مدينة باندونج، فيما أٌغلقت الطرق بالمنطقة.ولم يتضح بعد مصدر الانفجار.وفي عام 2019، سنّت إندونيسيا قانوناً جديداً صارماً لمكافحة الإرهاب بعد "التفجيرات الانتحارية" المرتبطة بجماعة تستلهم فكر تنظيم "داعش".