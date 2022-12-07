نقطة مشتركة اتفق عليها بوتين وزيلينسكي.. وللاتفاق جوانب سيئة

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وُصف العداء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمرير. فالاتفاق على أي شيء، من شأنه أن يشكل نقطة انطلاق للمحادثات، بعيد المنال.وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "لكن للمرة الأولى منذ عدة أشهر، اتفق الزعيمان على شيء ما. إنما لسوء الحظ، يبعدهم هذا الأمر عن المحادثات أكثر مما هم عليه اليوم. يبدو أن كلاهما يعتقد أن اتفاقية مينسك الثانية، التي أبرمت عام 2015 والتي اعتقد الكثيرون أنها ستكون وسيلة للمضي قدمًا نحو السلام في المنطقة، قد ماتت".وتابع الموقع، "في مرحلة ما ستنتهي هذه الحرب المرعبة. ويجب أن تنتهي بالمحادثات. وسيتعين على هذه المحادثات، في مرحلة ما، تسوية قضية الأراضي الشرقية المحاصرة في شد الحبل المستمر منذ عقود. قال زيلينسكي إن الشرط المسبق للمحادثات هو "استعادة وحدة أراضي أوكرانيا"، أي دونباس وخيرسون وزابوريجيا وحتى شبه جزيرة القرم. ومن جهتها، قالت روسيا إن المفاوضات لا يمكن إجراؤها إلا على أساس الحقائق الجيوسياسية القائمة، وتصر على أن أي تسوية تفاوضية يجب أن تحترم ضم روسيا لهذه المناطق نفسها. هذا هو العائق الرئيسي أمام التسوية. عائق كبير جداً، وقد تم تعزيزه وليس تبديده أو تخفيفه، من خلال الاتفاق الأخير في البيانات التي أدلى بها الزعيمان".وأضاف الموقع، "في 15 تشرين الثاني، رفض زيلينسكي، مخاطباً قمة مجموعة العشرين في بالي عبر رابط الفيديو، أي عودة إلى اتفاق مينسك. وقال: "لن نعطي لروسيا الوقت لتحشد قواتها، ثم تبدأ سلسلة جديدة من الإرهاب وزعزعة الاستقرار العالمي. لن يكون هناك مينسك 3، الذي ستنتهكه روسيا فور ابرامه". قدمت اتفاقيات مينسك لعامي 2014 و2015 أفضل حل دبلوماسي للأزمة. وكان الاتفاق الذي توسطت فيه فرنسا وألمانيا، ووافقت عليه أوكرانيا وروسيا، وقبلته الولايات المتحدة والأمم المتحدة، يهدف إلى إعادة دونباس سلميا إلى أوكرانيا مع منحها الحكم الذاتي الكامل. وعد اتفاق مينسك الثاني دونباس بالحكم الذاتي داخل أوكرانيا. و كان من المتوقع أن تأتي آفاق الحياد وقضية عضوية الناتو في وقت لاحق".وبحسب الموقع، "قال سفير الولايات المتحدة السابق لدى الاتحاد السوفيتي جاك ماتلوك مؤخرًا إنه "كان من الممكن منع الحرب إذا كانت أوكرانيا مستعدة للالتزام باتفاقية مينسك، وللاعتراف بدونباس ككيان مستقل داخل أوكرانيا، ولتجنب المستشارين العسكريين لحلف شمال الأطلسي، وللتعهد بعدم الانضمام إلى الناتو". لكن كلمات زيلينسكي في بالي لم تعكس التاريخ بدقة. لم تكن روسيا هي التي استغلت الوقت الذي نصت عليه الاتفاقية لبناء قواتها قبل انتهاك الاتفاقية، إنما أوكرانيا.في عام 2019، جاء انتخاب زيلينسكي إلى حد كبير بسبب برنامجه المتمثل في صنع السلام مع روسيا وتوقيع اتفاقية مينسك الثانية ما أكسبه أصواتاً من الناطقين باللغة الروسية في الجنوب والشرق. ولكن للوفاء بوعده، كان على زيلينسكي أن يحصل على دعم الولايات المتحدة الذي لم يتحقق. رفض زيلينسكي، الذي تم التخلي عنه وتحت الضغط، تنفيذ الاتفاقية. ثم فشلت الولايات المتحدة في الضغط عليه للعودة إلى طريق الدبلوماسية".وتابع الموقع، "لم يكن زيلينسكي أول رئيس أوكراني يفشل في تنفيذ اتفاقية مينسك. في الواقع، ربما يكون الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشنكو قد تفاوض بشأن الاتفاقية مع عدم وجود نية لتطبيقها على الإطلاق. في أيار 2022، قال بوروشينكو لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن أوكرانيا "لم يكن لديها قوات مسلحة على الإطلاق" وأن "الإنجاز الدبلوماسي العظيم" لاتفاقية مينسك هو أننا "أبقينا روسيا بعيدةً عن حدودنا - ليس عن حدودنا فقط، ولكن بعيدةً عن حرب كاملة الحجم". بعبارة أخرى، أتاحت الاتفاقية لأوكرانيا الوقت لبناء جيشها. قال بوروشنكو لوسائل الإعلام الأوكرانية وغيرها من المنافذ الإخبارية: "لقد حققنا كل ما أردناه. كان هدفنا، أولاً، وقف التهديد، أو على الأقل تأخير الحرب - لتأمين ثماني سنوات لاستعادة النمو الاقتصادي وإنشاء قوات مسلحة قوية"."وأضاف الموقع، "رد البعض بالقول إن روسيا تشترك في اللوم عن فشل الاتفاقية لأنهم تهربوا من المسؤولية من خلال الادعاء بأنهم ميسِّرين للاتفاق وليسوا طرفًا في صفقة هي في الأساس بين أوكرانيا وجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين. والجدير بالذكر أن روسيا كانت ستضطر أيضًا إلى سحب كل قواتها العسكرية من دونباس إذا أقرت أوكرانيا قانونًا يضمن الحكم الذاتي للمنطقة.بالنظر إلى أن أوكرانيا لم تصدر مثل هذا القانون مطلقًا، فلن نعرف أبدًا ما إذا كانت روسيا ستفي بوعدها. بغض النظر عمن قتل اتفاقية مينسك، يتفق بوتين مع زيلينسكي على أنها ماتت. بعد عشرة أيام من إعلان زيلينسكي أنه لا يمكن إحياؤها، قال بوتين إن الموافقة على اتفاقية مينسك كانت خطأ لن يكرره، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مينسك ثلاثة".وبحسب الموقع، "تعرض بوتين لانتقادات شديدة من قبل المتشددين في روسيا لأنه لم يذهب إلى أبعد من ضم شبه جزيرة القرم من خلال ضم دونباس أيضًا. ولكن، يبدو أن موقف بوتين وزيلينسكي المتشابه يعود لأسباب مختلفة تماماً. لا يثق زيلينسكي في أن بوتين لن يستغل فترة الهدوء المنصوص عليها في اتفاقية مينسك الثالثة لبناء قواته قبل انتهاكها وإرهاب أوكرانيا بقوة متجددة. وبوتين لا يثق في أن زيلينسكي سيتفاوض على تسوية في المناطق الشرقية من شأنها تهدئة الصراع المعقد. أعلن كلاهما، في وقت واحد تقريبًا، أن الأمل الواعد في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة قد مات".وختم الموقع، "لذلك، في النهاية، الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الزعيمان هو: ليس من الواضح على الإطلاق كيف سيكون شكل الطريق الذي سيؤدي إلى تسوية تفاوضية".