معركة من نوع آخر تظهر في الصراع الروسي-الأوكراني: هل ستفوز كييف بها؟

يستمر الصراع في أوكرانيا بالفعل منذ ما يقرب من 10 أشهر، وتحول إلى شيء لم تره الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية: معركة خطوط الإنتاج.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "تقوم كل من روسيا وأوكرانيا بتوسيع انتاجهما للذخائر بمعدل جنوني. "في ذروة القتال في دونباس، كانت روسيا تستخدم ذخيرة في يومين أكثر مما لدى الجيش البريطاني بأكمله"، كما لاحظ معهد رويال يونايتد سيرفيسز، وهو مركز أبحاث بريطاني. ليس من المستغرب أن كلا الطرفين بدأت تنفذ ذخيرته الآن. تقدر المخابرات الأوكرانية، على سبيل المثال، أن الروس أنفقوا بالفعل 80 في المائة من صواريخهم الباليستية القصيرة المدى "إسكندر"، والتي تم استخدامها لاستهداف المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة".

وتابعت الصحيفة، "مع تعثر اقتصادها بسبب العقوبات الغربية، اتجهت روسيا إلى كوريا الشمالية للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ وإلى إيران للحصول على مسيرات وصواريخ. وذكرت المخابرات البريطانية أن روسيا "من المحتمل أن تكون قد استنفدت مخزونها الحالي"من المسيرات الإيرانية الذاتية التدمير وتنتظر المزيد من الشحنات. ويعتبر عدم قيام الصين بتسليح روسيا انتصارًا كبيرًا خفيًا. أوكرانيا، من جانبها، تكافح للحفاظ على تدفق قذائف المدفعية وصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات وصواريخ "هيمارس" وأنظمة الأسلحة الحيوية الأخرى من الغرب. قدم أعضاء الناتو بالفعل 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا - أي ما يعادل تقريبًا ميزانية الدفاع السنوية لفرنسا،ويجدون أنفسهم ينفدون من مخزونات الأسلحة.

وقال وكيل وزارة الدفاع كولن كال: "لا شك في أن هذا الأمر تسبب بزيادة الضغوط على مخزوناتنا، وعلى قاعدتنا الصناعية الدفاعية"."

وأضافت الصحيفة، "إنه لأمر حيوي، لكنه غير كاف، أن يمرر الكونغرس طلب المساعدة الجديد لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ 37.7 مليار دولار لأوكرانيا. منح الجيش الأميركي للتو عقدًا بقيمة 1.2 مليار دولار لشركة Raytheon لتسليم ست بطاريات صواريخ أرض-جو وطنية متقدمة (NASAMS) إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى البطاريتين اللتين تقومان بالفعل بإسقاط الصواريخ الروسية. لكن تصنيع البطاريات الإضافية سيستغرق 24 شهرًا. وأوكرانيا بحاجة إلى حماية مدنها الآن، ليس في غضون عامين".

وبحسب الصحيفة، "في حين أن الحل البديل لـ NASAMS قد يكون ممكنًا (إقناع حلفاء الولايات المتحدة الآخرين بالتبرع بأنظمتهم مقابل الوعد بالبدائل)، إلا أنه لا يوجد بديل طويل الأجل لتكثيف خطوط الإنتاج الدفاعية في الغرب للتعامل مع حالات الطوارئ خارج أوكرانيا. قلصت كافة دول الناتو قدراتها الصناعية الدفاعية بعد نهاية الحرب الباردة. ففي الولايات المتحدة، انخفض عدد مقاولي الدفاع الرئيسيين من 51 إلى خمسة، وتم إغلاق العديد من خطوط الإنتاج. في السنوات الأخيرة، ركز مقاولو الدفاع على إنتاج عدد صغير من أنظمة الأسلحة العالية التقنية التي كانت مثالية لخوض الحرب العالمية على الإرهاب ولكنها غير كافية لشن صراع طويل الأمد ضد قوة عسكرية تقليدية مثل الصين أو روسيا".

وتابعت الصحيفة، "كتب اللواء الأسترالي المتقاعد ميك رايان، "ستكون هناك حاجة إلى برنامج توسع صناعي كبير إذا أرادت دول الغرب إعادة بناء القدرة على تصميم وإنتاج وتخزين الكميات الكبيرة من الذخائر (والمنصات) التي ستكون مطلوبة لكل من مهام الردع والاستجابة في القرن الحادي والعشرين". لكن توسيع الإنتاج الدفاعي سيستغرق وقتًا طويلاً. وقال مارك إف كانسيان، الخبير في الصناعة الدفاعية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لكاتب المقال، إن "التعبئة الأميركية في الحرب العالمية الثانية استغرقت حوالي ست سنوات"، من عام 1938 إلى عام 1944 - ولن نقوم، بالطبع، بمثل هذه التعبئة الشاملة اليوم ما لم نجد أنفسنا أمام حرب عالمية ثالثة".

وأضافت الصحيفة، "علاوة على ذلك، فإن بناء أنظمة الأسلحة اليوم يكلف أكثر بكثير ويستغرق وقتًا أطول بكثير مما كان عليه خلال الحرب العالمية الثانية - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأنظمة أكثر تعقيدًا وجزئيًا لأن البيروقراطية أكثر شمولاً. إن الأنظمة المخصصة لأوكرانيا ليست متطورة مثل F-35، لكن الأسلحة مثل "جافلين" و"ستينغر" و"هيمارس" وحتى قذائف المدفعية عيار 155 ملم تتطلب أيضًا قدرة إنتاج متخصصة غير موجودة في القطاع المدني.

وأخبر كانسيان كاتب المقال أن الصناعة مستعدة لتكثيف الإنتاج، لكنهم "يريدون ضمانات بالتزامات طويلة الأجل" حتى لا يقوموا باستثمار كبير في إنتاج أسلحة لا يريدها أحد بعد انتهاء الحرب الحالية".

وبحسب الصحيفة، هذا التزام يجب على الكونغرس ووزارة الدفاع الالتزام به، لأننا يجب أن نكون مستعدين للقتال ليس فقط روسيا ولكن أيضًا الصين، فجهود تسليح أوكرانيا تؤخر جهود تسليح تايوان. مع اتفاق مفاوضي الكونغرس على ميزانية دفاع للسنة المالية 2023 تبلغ 847 مليار دولار، يجب أن يكون لدى البنتاغون الموارد اللازمة لدفع تكاليف التوسع في إنتاج الأسلحة. لكن إعادة بناء القدرة الصناعية الطويلة الأمد لن تلبي الاحتياجات الفورية لأوكرانيا. سيكون الحل الأفضل هو مساعدة أوكرانيا على كسب الحرب بشكل أسرع من خلال تزويدها بأنظمة أسلحة متطورة والتي رفضت إدارة بايدن تزويدها بها حتى الآن".

وختمت الصحيفة، "يمكننا الفوز بمعركة خطوط الإنتاج مع روسيا، لكن يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتقليل تكلفة الصراع وامده. إذا كنت تعتقد أن سلالات الإمداد سيئة اليوم، فتخيل كيف ستبدو عليه إذا استمرت الحرب في وتيرتها الحالية بعد عام من الآن. هذا سيناريو نحتاج إلى تجنبه إذا استطعنا".