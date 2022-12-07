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عربي-دولي

الصين تخفف من قيود كورونا: العزل في المنزل لحالات الإصابة الخفيفة

Lebanon 24
07-12-2022 | 04:30
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أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، قواعد جديدة مخففة للتحكم والسيطرة على فيروس كورونا، وقالت إن المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض، وحالات الإضابة الخفيفة يمكنهم العزل في المنزل.

وأضافت أنه سيتم تسريع تلقيح المسنين ضد فيروس كورونا.
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تلك الإجراءات تأتي في أعقاب احتجاجات نادرة تشهدها البلاد على القيود الصارمة التي كانت مفروضة في إطار سياسة "صفر كوفيد" التي كانت تتبناها السلطات للحد من انتشار الفيروس.
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