ضحيتان وعدة جرحى في تفجير انتحاري بمقر للشرطة في إندونيسيا

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قالت السلطات الإندونيسية، الأربعاء، إن الانفجار الذي وقع في مركز للشرطة في باندونج، كان نتيجة لتفجير انتحاري، قام به مسلح بسكين بعد دخوله مقر مركز للشرطة في باندونج في جاوة. وأفادت بأن التفجير أوقع ضحيتين وأسقط عدداً من الجرحى.وقال رئيس شعبة المعلومات العامة في الهيئة الوطنية للشرطة، إن شرطة باندونج تنسق مع وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق في الحادث.