كانوا يخططون لاقتحام البرلمان.. المانيا تفكك شبكة "يمينية نازية" وتوقف 25 شخصاً

أوقفت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء 25 شخصاً ضمن خلية يشتبه في تخطيطها لاقتحام "البوندستاغ"، مبنى البرلمان الألماني في برلين.

وأفاد مكتب المدعي العام الألماني في بيان بتوقيف عناصر الخلية الـ25 في حملة أمنية، شملت 11 ولاية في ألمانيا.

وجاء في البيان أن الموقوفين، أعضاء في "جماعة إرهابية هدفها الإطاحة بنظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بنظامهم، ولا يستبعدون العنف ضد الدولة كوسيلة لتحقيق الهدف".

وبحسب المكتب، فإن الموقوفين يواجهون تهماً بالتحضير، منذ نهاية تشرين الثاني 2021 على أبعد تقدير، للقيام بأعمال تستند إلى أيديولوجيتهم.

وقال المكتب إن المشتبه بهم اعتقلوا في ولايات بادن فورتمبيرج، وبافاريا، وبرلين، وهيس، وساكسونيا السفلى، وساكسونيا، وتورينجن وكذلك في النمسا وإيطاليا.

وبحسب صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، فإن الموقوفين أعضاء في جماعة Reichsbürger (مواطنو الرايخ)، وهي جماعة يمينية متطرفة لا تعترف بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية.

وقالت الصحيفة إنه يشتبه في أن أفراد الخلية تدربوا على الأسلحة، وكانوا يخططون لاقتحام مبنى البرلمان.

بدورها نقلت وكالة "فرانس برس" عن مدعين قضائيين في ألمانيا قولهم إن الأفراد "ينتمون إلى حركة (مواطني الرايخ)، ويشتبه في قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".

(الشرق نيوز)