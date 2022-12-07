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عربي-دولي
إصابة 155 شخصاً في تصادم قطارين في إسبانيا... ماذا في تفاصيل الحادث المروّع؟
Lebanon 24
07-12-2022
|
06:30
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أصيب عشرات الركاب في اصطدم قطارين بالقرب من مدينة برشلونة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
وقالت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة 155 شخصاً.
ولم يدلِ المسؤولون بتفاصيل عن طبيعة الإصابات، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى عدم وقوع إصابات خطيرة.
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وأوضح المسؤولون أن التصادم وقع على خط قطار في مونتكادا إي ريكساك، وهي بلدة تقع شمال برشلونة مباشرة.
وقالت إيستر كابيلا، ممثلة حكومة إقليم كتالونيا في مدريد، للإذاعة الوطنية الإسبانية إن السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث.
(العربية)
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