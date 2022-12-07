Advertisement

عربي-دولي

بحوزتهم أسلحة.. ضبط عدد كبير من مروجي المخدرات في الأردن

Lebanon 24
07-12-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1017814-638060173657802799.jpg
Doc-P-1017814-638060173657802799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن، الأربعاء، إن جهود مكافحة المخدرات قادت إلى القبض على عدد كبير من مروجي الممنوعات في مناطق متفرقة من البلاد مؤخرا.

وذكر المصدر أن الحملات الأمنية والمداهمات التي نفذت في العاصمة والبادية الوسطى ولواء الرمثا ومحافظتي إربد والمفرق وعلى مدار ال 48 ساعة الماضية، أفضت لإلقاء القبض على 18 تاجراً ومروجاً ومن أكثرهم خطورة وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية .
Advertisement

وكانت أبرز القضايا النوعية التي تم التعامل معها مداهمة مروجين خطرين يُعدان من أنشط المروجين والتجار للمخدرات في العاصمة.

وبعد إلقاء القبض عليهما في إحدى مناطق جنوب العاصمة وتفتيش أماكن وجودهما عثر بحوزتهما داخل مخزن أُعد لتلك الغاية على 72 كف من مادة الحشيش المخدرة و 14 ألف حبة مخدرة و 1 كغم من بودرة الجوكر وكمية من الكريستال المخدرة.

وأكد الناطق الاعلامي أنّ مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات وكافة الإدارات والوحدات الشرطية المعنية ستواصل حملاتها ومداهمتها النوعية على تجار ومروجي المخدرات وستصل إليهم أينما كانوا لحماية المجتمع. 

ودعت السلطات الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن أية معلومات أو مشاهدات تصلهم بشأن ترويج المخدرات، لتتم متابعتها والتأكد منها وإتخاذ الإجراء اللازم حيالها.
 
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-12-07
07:48 | 2022-12-07
07:30 | 2022-12-07
06:30 | 2022-12-07
06:00 | 2022-12-07
05:30 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website