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إقتصاد
دولة عربيّة في الصدارة... تعرفوا إلى جوازات السفر الأولى عالميّاً
Lebanon 24
07-12-2022
|
07:30
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أضافت الإمارات العربية المتحدة رقما قياسيا جديدا إلى قائمتها، ليصبح جواز السفر الإماراتي أقوى وثيقة سفر في العالم، وفقاً لمؤشر Passport الذي نشرته Arton Capital والذي يضم المراكز العشرة الأولى التي تهيمن عليها الدول الأوروبية.
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ومن خلال جواز السفر الإماراتي، يمكن للمسافرين الدخول إلى 180 دولة من دون تأشيرة، وهو ما يزيد بنحو 7 دول عن جوازات السفر الأوروبية مثل ألمانيا والسويد، وبزيادة 9 دول أكثر من اليابان، التي صُنفت وثيقة سفرها على أنها الأفضل في العالم في وقت سابق من هذا العام في قائمة نشرتها Henley & Co، والتي باتت تحتل المرتبة 24 على مؤشر Arton مع سهولة الوصول إلى 171 دولة.
وطوال الوباء، ظلت الإمارات العربية المتحدة بعيدة إلى حد كبير عن عمليات الإغلاق واسعة النطاق التي شوهدت في جميع أنحاء العالم، وبدلاً من ذلك اعتمدت على تفويضات صارمة للأقنعة والتطعيمات. جذبت طريقة تعامل الحكومة الذكية مع الوباء الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى الهروب من القيود في بلدانهم الأصلية.
وقالت آرتون في بيان: "التنقل العالمي يتزايد بسرعة، على الرغم من اندلاع الصراع في أوروبا وتزايد التوترات على الحدود". وعلى الرغم من أن العالم لا يزال يشعر بتوابع الوباء، فإنه من المدهش أن السفر لم يكن أسهل من أي وقت مضى، مع النمو المطرد في قوة جوازات السفر في جميع المجالات، وهو اتجاه نتوقع أنه سيستمر حتى عام 2023".
ويضيف تصنيف جواز السفر إلى قائمة الأرقام القياسية المتزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل أطول مبنى في العالم وأعمق حوض سباحة وأطول فندق.
وقالت آرتون إن جوازات السفر لكل دولة تقريباً في جميع أنحاء العالم أصبحت أكثر قوة هذا العام، مع حرص الدول على تعظيم الفوائد الاقتصادية التي توفرها من خلال تمكين قدر أكبر من حرية التنقل.
ومع ذلك، حذرت آرتون من أن المكاسب السنوية في المملكة المتحدة تباطأت بالنسبة لبعض الدول الأوروبية، وقد يستمر الاتجاه حيث تكافح بريطانيا من أجل إبرام اتفاقيات التأشيرات التي توصلت إليها دول داخل الاتحاد الأوروبي.
ويُعزى هذا إلى حد كبير إلى عواقب ترك السوق المشتركة وحرية الحركة المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وتحتل البلاد حالياً المرتبة 25، مع سهولة الوصول إلى 171 دولة.
وظل جواز السفر الأفغاني هو الأقل وصولاً لعدد من الدول من دون تأشيرة.
(العربية)
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