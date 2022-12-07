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تهديد بقتل رئيسة وزراء وابنتها!

Lebanon 24
07-12-2022 | 08:30
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ذكرت الشرطة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وابنتها ذات الست سنوات، تلقتا تهديدات بالقتل عبر الإنترنت من شخص عاطل عن العمل وغاضب من خطط الحكومة لخفض دعم يتعلق بمكافحة الفقر.

وتبين أن مطلق التهديد هو شاب من صقلية يبلغ من العمر 27 عاما، ويخضع للتحقيق بسبب سلوكه.
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وذكرت الشرطة في بيان أنه جرى تفتيش منزل الشاب، وإغلاق حسابه على تويتر.

 
(سكاي نيوز)
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