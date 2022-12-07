لافروف: الناتو ينتهك التزامات مجلس الأمن والتعاون في أوروبا

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قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن موسكو اقترحت في 2008 توقيع اتفاقية حول الأمن الأوروبي، لكن الجانب الأوروبي رفض ذلك.كما أضاف أن أوروبا وواشنطن رفضتا مقترحات كانت روسيا قد تقدمت بها في نهاية 2021 حول "الضمانات الأمنية".واعتبر أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينتهك التزامات مجلس الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفاً أن "الناتو تخلى عن النهج الدفاعي مع توسعه 5 أضعاف".وذكّر لافروف بأن "الناتو أصبح ينتشر في المحيطين الهندي والهادئ"، موضحاً أن "اليابان تنشر هياكل تابعة للناتو في المحيطين الهندي والهادئ".