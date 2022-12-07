Advertisement

عربي-دولي

مقتل شرطي وإصابة آخرين بتفجير انتحاري في إندونيسيا

Lebanon 24
07-12-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1017832-638060224649922129.jpg
Doc-P-1017832-638060224649922129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشرطة الاندونيسية مقتل أحد عناصرها وإصابة 7 آخرين إضافة إلى مدني واحد، بهجوم انتحاري استهدف أحد مراكز الشرطة في مدينة باندونغ بإقليم جاوة الإندونيسي.

ولم تذكر سلطات الأرخبيل أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، أي مؤشر حول دوافع هذا الهجوم، بينما تشهد البلاد منذ سنوات نشاطا تيارات إسلامية.
Advertisement

ووقع الانفجار فى مقر مركز شرطة أستانا أنيار فى باندونغ عاصمة المقاطعة التي تضم أكبر عدد من السكان في إندونيسيا. 

وقال أسوين سيبايونغ قائد شرطة باندونغ لقناة "كومباس" التلفزيونية: "جاء رجل يلوح بسلاح حاد وكان يحاول إصابة رجال الشرطة". 

وأضاف إبراهيم تومبو، المتحدث باسم شرطة إقليم جاوة الغربية، إن الرجل دخل المركز وفجر عبوة ناسفة كانت بحوزته، ما أسفر عن مقتله وضابط شرطة في مكان الحادث.

وأوضحت الشرطة أن 7 ضباط آخرين ومدنيا نقلوا إلى مستشفى قريب عقب إصابتهم بجروح.

وفي وقت لاحق قال قائد الشرطة الإندونيسية إن الانتحاري هو مدان إندونيسي سابق بقضية إرهاب يدعى أغوس سوجاتنو أفرج عنه في مارس 2021 بعد 4 أعوام من السجن.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-12-07
12:00 | 2022-12-07
11:45 | 2022-12-07
11:30 | 2022-12-07
11:00 | 2022-12-07
10:30 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website