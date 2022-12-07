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عربي-دولي

تحذيرات من زلزال في إيران... ما حقيقتها؟

Lebanon 24
07-12-2022 | 10:30
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وصلت تنبيهات زلازل كاذبة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في إيران، وقدمت السلطات روايات متضاربة حول ذلك، وفق ما قالت وكالة أسوشيتد برس.

وقال نائب قائد الشرطة الإيرانية لمكافحة جرائم الإنترنت الكولونيل رامين باشايي، للتلفزيون الإيراني، إن هواتف الأندوريد هي التي تلقت الإنذار الكاذب فحسب. وألقى باللوم على اختبار أجرته شركة إيران للاتصالات المملوكة للدولة في التحذير.
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من جهتها، وصفت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الحكومية الحادث بأنه اختراق، وقالت "هذه الرسالة كاذبة. لا تغادروا منازلكم".

ولم ترد شركة غوغل، مالكة برنامج أندرويد، على الفور على طلب للتعليق من الوكالة.

 
(الحرة)
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