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عربي-دولي

رئيس حزب تركي يتعرّض للطعن... شاهدوا أوّل صورة من موقع الحدث!

Lebanon 24
07-12-2022 | 10:09
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أعلنت السلطات التركية عن تعرض رئيس حزب "يينيليك/ التعاون" التركي المعارض، أوزتورك يلماز، لهجوم بسكين في مقر حزبه في العاصمة أنقرة.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه تم نقل أوزتورك يلماز للمشفى لتقديم الإسعافات.
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ولم تكشف وسائل الإعلام عن خطورة الإصابة أو منفذ الهجوم.

هذا، ونشر مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الحزب التركي المعارض وهو ممدد أرضا إثر عملية الطعن.
 
تركيا.. طعن رئيس حزب معارض في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة (صورة)
 
 
(روسيا اليوم)
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