مجلة "تايم" تختار زيلينسكي شخصية العام (صورة)

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اختارت مجلة "تايم" الأميركية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022.وأصبح الرئيس الأوكراني رمزا لمقاومة بلاده في مواجهة الهجوم الروسي منذ شباط الماضي.وكتب رئيس تحرير مجلة "تايم"، إدوارد فيلسنتال: "سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن زيلينسكي حفّز العالم بشكل لم نشهده منذ عقود".