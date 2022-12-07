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مجلة "تايم" تختار زيلينسكي شخصية العام (صورة)

Lebanon 24
07-12-2022 | 14:30
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اختارت مجلة "تايم" الأميركية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022.

وأصبح الرئيس الأوكراني رمزا لمقاومة بلاده في مواجهة الهجوم الروسي منذ شباط الماضي. 

وكتب رئيس تحرير مجلة "تايم"، إدوارد فيلسنتال: "سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن زيلينسكي حفّز العالم بشكل لم نشهده منذ عقود".
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زيلينسكي شخصية العام
 
 
(العربية)
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