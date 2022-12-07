لأول مرة خاتمي يعلّق على الاحتجاجات في ايران.. وهذا ما قاله عن مهسا أميني

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أعرب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي عن تأييده للحركة الاحتجاجية التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، واصفاً شعارها الأبرز "امرأة، حياة، حرية" بـ"الرائع".وتهزّ احتجاجات إيران منذ نحو ثلاثة أشهر إثر وفاة أميني بعد توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران.وأعرب خاتمي، وهو إصلاحي شغل منصب الرئيس من العام 1997 حتى 2005، عن تأييده للحركة الاحتجاجية. ووصف الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 79 عاماً، شعار "امرأة، حياة، حرية" (أبرز هتاف يردده المحتجون) بأنه "رسالة رائعة تعكس التحرّك باتجاه مستقبل أفضل".وقال، في بيان أوردته وكالة "إسنا" الإخبارية عشية "يوم الطالب"، إنه "يجب ألا يتم وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض".وأضاف "يجب ألا يُداس على الحرية من أجل المحافظة على الأمن.. وينبغي عدم تجاهل الأمن باسم الحرية". وقال إن فرض القيود "لا يمكن أن يضمن في نهاية المطاف استقرار وأمن الجامعات والمجتمع".كما دعا خاتمي في بيانه المسؤولين إلى "مد يد العون للطلاب" والاعتراف "بجوانب الحوكمة الخاطئة" قبل فوات الأوان.ومُنع خاتمي من الظهور على وسائل الإعلام بعد احتجاجات واسعة أثارتها إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009.