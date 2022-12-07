Advertisement

عربي-دولي

بعد تحمله ديونا ثقيلة.. إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

Lebanon 24
07-12-2022 | 11:45
A-
A+
Doc-P-1017883-638060347752028078.png
Doc-P-1017883-638060347752028078.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مجلة فوربس إن الملياردير إيلون ماسك الذي يملك تويتر وتسلا، خسر لقب أغنى رجل في العالم اليوم الأربعاء، لصالح الملياردير الفرنسي برنار أرنو صاحب علامة لوي فيتون Louis Vuitton للسلع الفاخرة.

وأضافت أن ماسك خسر اللقب، بعد تحمله ديونا ثقيلة لشراء شركة التواصل الاجتماعي الكبيرة، وبيعه أسهما في شركة السيارات الكهربائية من أجل تمويل صفقة تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.
 
وباع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أسهما في شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، بنحو 4 مليارات دولارات، وفق إفصاح لهيئة البورصات الأميركية، الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من استحواذه على "تويتر" في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.
Advertisement

وأظهرت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن إيلون ماسك الذي موّل عبر بيع أسهم في "تسلا" جزءا كبيرا من صفقة "تويتر"، باع 19.5 مليون من أسهم الشركة بنحو 3.95 مليار دولار.

وحصل أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH الأم للعلامة التجارية الفاخرة لوي فيتون، على اللقب بثروة شخصية قدرها 185.4 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".

بينما باتت ثروة ماسك، الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم منذ أيلول 2021، تبلغ 185.3 مليار دولار.
 
(العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:06 | 2022-12-07
16:00 | 2022-12-07
15:45 | 2022-12-07
15:41 | 2022-12-07
15:40 | 2022-12-07
15:30 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website