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إقتصاد

توقعات باستقرار أسعار الغذاء في 2023.. هل تجاوزنا الأزمة العالمية؟

Lebanon 24
07-12-2022 | 14:00
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تحت عنوان: "توقعات باستقرار أسعار الغذاء في 2023.. هل تجاوزنا الأزمة العالمية؟"، جاء في موقع "العربية":
 
قال رئيس مجلس إدارة Golden Grain فراس بدرا، إن توقعات ارتفاع أسعار الحبوب تقلصت بفعل اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا بخصوص السماح بالتصدير.
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وأضاف بدرا، في مقابلة مع "العربية"، أن الاتفاق ساهم في تصدير القمح والشعير والذرة من أوكرانيا وروسيا بشكل جيد. وأشار إلى أن التوقعات تدل أنه ليست هناك نية لوقف الاتفاق، إذا ليس من مصلحة أي جهة وقف الاتفاق، موضحا أن هناك مخزون كبير من الحبوب في روسيا وأوكرانيا.
      
وأوضح بدرا، أن التوقعات تشير إلى استقرار أسعار المواد الغذائية في 2023، بسبب أن عوامل مؤثرة مثل الركود الاقتصادي الذي أدى إلى تباطؤ في الطلب فضلا عن ارتفاع الدولار نتيجة رفع الفوائد في أميركا.

وذكر أن نحو 45 دولة في العالم منها 33 في إفريقيا بحاجة للمساعدة وليس لديهم القدرة على استيراد المواد الغذائية، مما أدى لانخفاض الطلب العالمي في المقابل هناك مخزون كبيرة.

وبالنسبة للسكر، أشار إلى أن هناك عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر منها أن دولتين (الهند، البرازيل) تحددان الأسعار في العالم، لافتا إلى بيانات البرازيل لم توضح حجم المحصول بينما قدرت الهند ضعف محصولها من السكر في الموسم الحالي.

وتابع أن القيود التي فرضتها الصين على "كوفيد-19" خففت الطلب على بعض الأصناف مثل الذرة، في نفس الوقت من المتوقع عدم استمرار هذه القيود، بالتالي سترجع الصين لسوق الاستيراد مما سيعطي زخما إضافيا لأسعار الذرة.
 
المصدر: العربية

إقتصاد

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