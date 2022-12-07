بوتين: 77 ألف عسكري فقط يقاتلون على الخطوط الأمامية في أوكرانيا

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أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن 150 ألف عسكري من 300 ألف أرسلوا إلى منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، وأن 77 ألفا منهم يقاتلون على الخطوط الأمامية.وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء المجلس الروسي لحقوق الإنسان: "بين 300 ألف مقاتل من رجالنا الذين تم تعبئتهم ويدافعون عن الوطن، أرسنا 150 ألفا منهم إلى منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، أي ما يعادل نصف من تمت تعبئتهم".وأضاف: "77 ألفا من 150 ألفا يقاتلون على الخطوط الأمامية، والباقون على الخط الثاني والثالث يؤدون وظائف دفاعية، أو يخضعون لتدريب إضافي في منطقة العملية العسكرية".