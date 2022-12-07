"ليست مفاجأة".. البيت الأبيض يعلق على زيارة الرئيس الصيني للسعودية





وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين إنه "من المؤكد أن جولات الرئيس شي ليست مفاجأة"، لكن الولايات المتحدة تركز على شراكتها في المنطقة.

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وأضاف "ندرك أن الصين تحاول بسط نفوذها حول العالم".



ووصل شي إلى العاصمة السعودية، الرياض، الأربعاء، في زيارة تستمر ثلاثة أيام. وهي الثالثة التي يجريها شي إلى الخارج منذ انتشار وباء كوفيد-19، والأولى إلى السعودية منذ عام 2016.



وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية، قد علق على هذه الزيارة في تصريحات لقناة "الحرة" بأن الولايات المتحدة "لديها علاقة مع الصين، وكذلك حلفاؤنا وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم". أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية مثال على محاولات الصين بسط نفوذها في أنحاء العالم وأنها لن تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط.وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين إنه "من المؤكد أن جولات الرئيس شي ليست مفاجأة"، لكن الولايات المتحدة تركز على شراكتها في المنطقة.وأضاف "ندرك أن الصين تحاول بسط نفوذها حول العالم".ووصل شي إلى العاصمة السعودية، الرياض، الأربعاء، في زيارة تستمر ثلاثة أيام. وهي الثالثة التي يجريها شي إلى الخارج منذ انتشار وباء كوفيد-19، والأولى إلى السعودية منذ عام 2016.وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية، قد علق على هذه الزيارة في تصريحات لقناة "الحرة" بأن الولايات المتحدة "لديها علاقة مع الصين، وكذلك حلفاؤنا وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم".





وأشار المتحدث إلى أن "الدول ستتخذ قراراتها السيادية بشأن سياستها الخارجية وعلاقاتها وشراكاتها وتحالفاتها. هدفنا هو منح البلدان في جميع أنحاء العالم خيارا وجعل اختيار الولايات المتحدة وما نطرحه على الطاولة الخيار الأكثر جاذبية من بين كل الخيارات المتوفرة".



وشدد المتحدث على أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بشدة بالأمن في الشرق الأوسط وأن ميزتنا النسبية في بناء التحالفات والشراكات ودمج الهياكل الدفاعية لا مثيل لها".



العمليات العسكرية التركية وقال المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "لا يحق لنا أن نقول كيف يجب أن تبدو العلاقة الثنائية بين أي دولتين عندما لا تكون الولايات المتحدة من بين هذين البلدين".وأشار المتحدث إلى أن "الدول ستتخذ قراراتها السيادية بشأن سياستها الخارجية وعلاقاتها وشراكاتها وتحالفاتها. هدفنا هو منح البلدان في جميع أنحاء العالم خيارا وجعل اختيار الولايات المتحدة وما نطرحه على الطاولة الخيار الأكثر جاذبية من بين كل الخيارات المتوفرة".وشدد المتحدث على أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بشدة بالأمن في الشرق الأوسط وأن ميزتنا النسبية في بناء التحالفات والشراكات ودمج الهياكل الدفاعية لا مثيل لها".





وأضاف: "لا نريد أن نرى عمليات عسكرية تُجرى في شمال غرب سوريا، والتي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية".



وكثفت تركيا من قصفها وضرباتها الجوية على شمال سوريا في الأسابيع الأخيرة وتستعد لغزو بري ضد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تصفهم بأنهم إرهابيون لكنهم يشكلون الجزء الأكبر من قوات سوريا الديمقراطية.



طائرات مسيرة إيرانية لروسيا من جهة أخرى، قال كيربي، في إفادته الصحفية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة كانت واضحة مع تركيا بشأن مخاطر عملياتها العسكرية في شمال غرب سوريا، حتى في الوقت الذي تدعم فيه واشنطن حق أنقرة في الدفاع عن نفسها.وأضاف: "لا نريد أن نرى عمليات عسكرية تُجرى في شمال غرب سوريا، والتي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية".وكثفت تركيا من قصفها وضرباتها الجوية على شمال سوريا في الأسابيع الأخيرة وتستعد لغزو بري ضد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تصفهم بأنهم إرهابيون لكنهم يشكلون الجزء الأكبر من قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار كيربي، إلى أن الولايات المتحدة تشهد استمرار تقديم طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا.



لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تر أي أدلة على أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.



وقال كيربي عن روسيا: "نعلم أن القاعدة الصناعية الدفاعية لديهم تخضع للضرائب. ونعلم أنهم يواجهون متاعب في مواكبة تلك الوتيرة. ونعلم أنه (الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين) يواجه متاعب فيما يتعلق بنقص الذخيرة دقيقة التوجيه على وجه التحديد".

(الحرة)