لافروف: هناك مقدمات تنضج لاستئناف الحوار بين تركيا وسوريا

Advertisement

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اهتمام موسكو بأن تعمل تركيا وسوريا على حل القضايا الأمنية العالقة بينهما عن طريق الحوار، مشيرا إلى وجود مؤشرات إلى إمكانية استئناف هذا الحوار.وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى "قراءات بريماكوف" في موسكو: "نحن مهتمون بأن تقوم تركيا وسوريا، انطلاقا من اتفاقية أضنة بين البلدين والتي لا تزال سارية المفعول، بتسوية القضايا المحددة المتعلقة بضمان أمن الحدود، من خلال استئناف الحوار، الذي يبدو أن المقدمات له باتت تنضج".وأضاف لافروف أن ذلك يجب أن يتم مع الأخذ في الاعتبار مخاوف تركيا المشروعة التي "كانت القيادة السورية تعترف بها في عهد (الرئيس الراحل) حافظ الأسد وتعترف بها الآن".وشدد لافروف على أن روسيا ستعمل بحزم على منع أي تعديات على وحدة أراضي سوريا، مشيرا إلى أن أطراف "صيغة أستانا" (روسيا وتركيا إيران) أكدت احترام هذا المبدأ خلال اجتماعها الأخير في عاصمة كازاخستان.