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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون دولار لدعم المعارضة البيلاروسية

Lebanon 24
07-12-2022 | 15:30
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أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن تخصيص 25 مليون دولار لما اسمته "تنمية المجتمع المدني في بيلاروس"، "ودعم تطلعاتها الديمقراطية".

وبحسب بيان المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية صادقت المفوضية على برنامج تمويل لبيلاروس بمقدار 25 مليون دولار. ويهدف البرنامج لدعم المجتمع المدني والشباب والطلاب ومعلمي الجامعات".
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وأضاف البيان "سيقدم البرنامج 450 منحة دراسية لنشطاء المجتمع المدني البيلاروسيين، ودعوات لــ 500 من النشطاء الطليعيين لزياة الاتحاد الأوروبي"ضمن برنامج تبادل" للزيارات.

في عام 2020، ناقشت المفوضية الأوروبية تخصيص ما يصل إلى 3 مليارات دولار لدعم المعارضة البيلاروسية. لكن البرنامج لم يتم تنفيذه.
المصدر: روسيا اليوم
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