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عربي-دولي

عاطل عن العمل يهدد سياسية وابنتها بالقتل بسبب خطط الحكومة

Lebanon 24
07-12-2022 | 16:30
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أعلن في إيطاليا تلقي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وابنتها ذات الـ6 سنوات تهديدات بالقتل عبر الإنترنت من عاطل عن العمل، غاضب من خطط ميلوني لخفض المعونات الاجتماعية.

وتبين أن صاحب التهديد شاب من صقلية يبلغ من العمر 27 عاما، ويخضع للتحقيق بسبب سلوكه.
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وذكرت الشرطة في بيانها يوم الأربعاء، أنه جرى تفتيش منزله وإغلاق حسابه على "تويتر".

وتسعى حكومة ميلوني اليمينية لتقليص خطة "دخل المواطنين" العام المقبل تمهيدا لإلغائها بالكامل في 2024، لتحل محلها امتيازات جديدة لم تعلن تفاصيلها بعد.

ولطالما انتقدت ميلوني، التي تولت منصبها في أكتوبر الماضي خطة دخل المواطنين التي بدأ العمل بها في 2019، وترى أنه لا ينبغي السماح للأفراد الأصحاء في سن العمل بالعيش على الإعانات الحكومية لأجل غير مسمى.

وبموجب المقترحات المدرجة في موازنة 2023، سيتم وقف إعانات دخل المواطنين بعد ثمانية أشهر باستثناء الأسر التي لديها أطفال، ومن هم في سن الـ60 عاما أو أكثر، وذوي الإعاقة.
المصدر: روسيا اليوم
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