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عربي-دولي

"طالبان" تعلن تنفيذ أول حكم بالإعدام العلني منذ توليها الحكم في أفغانستان

Lebanon 24
07-12-2022 | 16:59
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أعلنت حركة "طالبان" إعدام محكوم أفغاني علنا يوم الأربعاء بعد إدانته بالقتل، في أول إعدام من هذا النوع منذ توليها الحكم مجددا في أفغانستان في اب 2021.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن "المحكمة العليا تلقت أمرا بتنفيذ أمر القصاص هذا خلال تجمع عام للسكان"، في إشارة إلى مبدأ "العين بالعين" في الشريعة الإسلامية.
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وأشار إلى أن المحكوم اسمه تاجمير بن غلام سروار، من إقليم أنجيل بولاية هرات غرب البلاد.

وذكر أنه قتل شخصا يدعى مصطفى بن عبد الرحمن من سكان بشت كوه بولاية فراه في نهاية تموز الماضي. 

المصدر: روسيا اليوم
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