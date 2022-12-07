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عربي-دولي

بوتين: روسيا لا تلوّح بالسلاح النووي كأداة حادة في يدها لكنها ستدافع عن حلفائها بكافة الوسائل

Lebanon 24
07-12-2022 | 15:45
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أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لا تلوّح بالسلاح النووي كأداة حادة بيدها في وجه العدو رغم أن أسلحتها النووية هي الأحدث والأقوى عالميا، لكنها ستدافع عن حلفائها بكافة الوسائل.

وقال: "نحن لم ولن ننقل أسلحتنا النووية لأي جهة، لكننا بالطبع سنحمي حلفاءنا بكل الوسائل المتاحة لدينا، إن اقتضت الضرورة ذلك".
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وأشار الرئيس بوتين إلى أن الأسلحة النووية الأمريكية منتشرة بكميات كبيرة في القارة الأوروبية، وأن واشنطن خلافا لموسكو، تجري على أراضي حلفائها تدريبات على استخدام هذه الأسلحة.

وأعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف في وقت سابق، أن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، انتهاك صارخ لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بوساطة حلف "الناتو" تنتهك هذه المعاهدة بلا خجل على مدى السنوات الماضية.
المصدر: روسيا اليوم
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