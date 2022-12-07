وثائق سريّة جديدة في أحد عقارات ترامب.. هذا ما كشف خلال التفتيش!

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إستأجر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أشخاصًا لتفتيش أربع عقارات بعد توجيهه من قاضٍ فيدرالي للبحث بجدية أكبر عن أي مواد سرية لا تزال في حوزته، ووجدوا وثيقتين على الأقل بعلامات سرية داخل صندوق مغلق في أحد المواقع بحسب شخص مطلع على الأمر.واكتشف فريق البحث التابع للرئيس ترامب الوثائق في موقع تخزين تديره الحكومة الفيدرالية في "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا، على حد قول الشخص، مما دفع محاميه إلى إخطار وزارة العدل بشأنها.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تشرين الاول أن مسؤولي وزارة العدل أبلغوا محامي الرئيس السابق أنهم يعتقدون أنه ربما يكون لديه المزيد من المواد السرية التي لم تتم إعادتها ردًا على أمر استدعاء صدر في ايار.وبحث مكتب التحقيقات الفدرالي في منزل للرئيس السابق ترامب في فلوريدا، في اب عن وثائق سرية إضافية وسجلات رئاسية أخرى.وقال أشخاص مقربون من ترامب في وقت سابق يوم الأربعاء إنه لم يتم العثور على أي مواد سرية أثناء عمليات التفتيش وهو ادعاء ثبت لاحقًا أنه غير صحيح.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" تحديد موقع الوثيقتين الإضافيتين، فضلاً عن عمليات البحث في الممتلكات. وبعد التحذير من وزارة العدل ، تلا ذلك نقاش بين محامي ترامب حول ما إذا كان يجب إحضار شركة مستقلة لإجراء بحث.وجاء اكتشاف الوثائق في وحدة التخزين، التي تحتفظ بها إدارة الخدمات العامة الفيدرالية، خلال سلسلة من عمليات البحث الأوسع نطاقًا التي اكتملت بحلول عيد الشكر وأجريت في نادي ترامب للغولف في بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي وفي برج ترامب في نيويورك وفي خزانة تخزين في منتجعه في فلوريدا وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأحداث.وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس السابق ترامب، في بيان إن الرئيس السابق ومحاميه يواصلان التعاون والشفافية، "على الرغم من الهجوم غير المسبوق وغير القانوني وغير المبرر ضد الرئيس ترامب وعائلته من قبل وزارة العدل المسيسة".