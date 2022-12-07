Advertisement

عربي-دولي

وثائق سريّة جديدة في أحد عقارات ترامب.. هذا ما كشف خلال التفتيش!

Lebanon 24
07-12-2022 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1017951-638060481948801669.jpg
Doc-P-1017951-638060481948801669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستأجر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أشخاصًا لتفتيش أربع عقارات بعد توجيهه من قاضٍ فيدرالي للبحث بجدية أكبر عن أي مواد سرية لا تزال في حوزته، ووجدوا وثيقتين على الأقل بعلامات سرية داخل صندوق مغلق في أحد المواقع بحسب شخص مطلع على الأمر.
Advertisement


واكتشف فريق البحث التابع للرئيس ترامب الوثائق في موقع تخزين تديره الحكومة الفيدرالية في "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا، على حد قول الشخص، مما دفع محاميه إلى إخطار وزارة العدل بشأنها.


وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تشرين الاول أن مسؤولي وزارة العدل أبلغوا محامي الرئيس السابق أنهم يعتقدون أنه ربما يكون لديه المزيد من المواد السرية التي لم تتم إعادتها ردًا على أمر استدعاء صدر في ايار.


وبحث مكتب التحقيقات الفدرالي في منزل للرئيس السابق ترامب في فلوريدا، في اب عن وثائق سرية إضافية وسجلات رئاسية أخرى.


وقال أشخاص مقربون من ترامب في وقت سابق يوم الأربعاء إنه لم يتم العثور على أي مواد سرية أثناء عمليات التفتيش وهو ادعاء ثبت لاحقًا أنه غير صحيح.


وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" تحديد موقع الوثيقتين الإضافيتين، فضلاً عن عمليات البحث في الممتلكات. وبعد التحذير من وزارة العدل ، تلا ذلك نقاش بين محامي ترامب حول ما إذا كان يجب إحضار شركة مستقلة لإجراء بحث.


وجاء اكتشاف الوثائق في وحدة التخزين، التي تحتفظ بها إدارة الخدمات العامة الفيدرالية، خلال سلسلة من عمليات البحث الأوسع نطاقًا التي اكتملت بحلول عيد الشكر وأجريت في نادي ترامب للغولف في بيدمينستر في ولاية نيوجيرسي وفي برج ترامب في نيويورك وفي خزانة تخزين في منتجعه في فلوريدا وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأحداث.


وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس السابق ترامب، في بيان إن الرئيس السابق ومحاميه يواصلان التعاون والشفافية، "على الرغم من الهجوم غير المسبوق وغير القانوني وغير المبرر ضد الرئيس ترامب وعائلته من قبل وزارة العدل المسيسة".
المصدر: العربية نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:29 | 2022-12-07
17:00 | 2022-12-07
16:59 | 2022-12-07
16:54 | 2022-12-07
16:41 | 2022-12-07
16:30 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website