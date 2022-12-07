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عربي-دولي

واشنطن تعرض المساعدة على برلين

Lebanon 24
07-12-2022 | 15:28
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أكدت واشنطن استعداد السلطات الأميركية لمساعدة برلين في التحقيق بملابسات محاولة الانقلاب على السلطة في ألمانيا.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نحن على اتصال بزملائنا في ألمانيا ومستعدون للمساعدة إن طلب منا ذلك".
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وشن الأمن الألماني يوم أمس حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلصت إلى إحباط محاولة للانقلاب يشتبه في تورط أنصار مجموعة "اليمين من أجل ألمانيا" فيها. وتم على إثر ذلك اعتقال 25 شخصا، ومتابعة 27 آخرين.
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