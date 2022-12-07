جورجيا تهدي بايدن انتصاراً انتخابياً

عزّز الرئيس الأميركي جو بايدن أغلبيته في مجلس الشيوخ مع فوز المرشح الديمقراطي رافايل وارنوك في جولة الإعادة للانتخابات النصفية في ولاية جورجيا على منافسه الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من دونالد ترامب، في انتكاسة قاسية للحزب الجمهوري، الذي بدا كأنه يعيش حالة نزيف سياسي.

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وقال بايدن، الذي أصبح يتمتع مع حزبه بحرية أكبر في تطبيق أجندته: "هذه الليلة، دافع الناخبون في جورجيا عن ديموقراطيتنا ورفضوا تيار ماغا المتطرف والأهم من ذلك أنهم أعادوا رجلاً صالحاً إلى مجلس الشيوخ".

ويشير بايدن بذلك إلى شعار سلفه دونالد ترامب: "لنعيد لأميركا عظمتها".



