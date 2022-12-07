حزمة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن بريطانيا ستعلن يوم الجمعة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.





وقالت المصادر لـ"بلومبرغ" إن العقوبات ستستهدف أفراداً وكيانات من روسيا، وستهدف من بين أمور أخرى إلى منع الالتفاف على العقوبات القائمة، ومساءلة من تعتبرهم بريطانيا "أشخاصاً على علاقة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".

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