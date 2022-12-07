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عربي-دولي

حزمة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا

Lebanon 24
07-12-2022 | 16:41
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أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن بريطانيا ستعلن يوم الجمعة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.


وقالت المصادر لـ"بلومبرغ" إن العقوبات ستستهدف أفراداً وكيانات من روسيا، وستهدف من بين أمور أخرى إلى منع الالتفاف على العقوبات القائمة، ومساءلة من تعتبرهم بريطانيا "أشخاصاً على علاقة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".
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