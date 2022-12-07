بيدرسن: ليس في مصلحة أحد استمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا

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بحث وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس (الأربعاء)، التطورات ذات الصلة بالوضع في سوريا والمنطقة، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية.وذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) أن المقداد استقبل، أمس، المبعوث الأممي الذي عرض نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.وتابعت أن المقداد شرح، من جهته، التحديات الأساسية التي تواجهها سوريا، المتمثلة بشكل خاص بالآثار السلبية التي خلَّفها الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب على الاقتصاد السوري وعلى حياة السوريين، وكذلك استمرار الوجود الأميركي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية «في انتهاك فاضح للسيادة السورية وللقانون الدولي.وأكد بيدرسن أن زيارته إلى دمشق هي استمرار للحوار مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أن "هناك قرابة 15 مليون سوري باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وهذا أمر غير مقبول"، بحسب ما جاء في تقرير لـ"وكالة الأنباء الألمانية".