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عربي-دولي
قتيلان في احتجاجات جنوبي العراق.. والسوداني يشكّل لجنة تحقيق
Lebanon 24
07-12-2022
|
22:56
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وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق، بعد مقتل وإصابة عدد من المحتجين خلال تظاهرات شهدتها مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، الأربعاء.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بمقتل شخصين وإصابة 17 خلال احتجاجات الناصرية، التي خرجت للتنديد بحكم بالسجن على ناشط مدني.
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كما أفادت وسائل إعلام عراقية بإصابة 3 من قوات الأمن إثر تعرضهم للرشق بالحجارة من المتظاهرين.
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