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عربي-دولي

كيف علٌقت واشنطن على تصريحات بوتين بشأن "استخدام النووي"؟

Lebanon 24
07-12-2022 | 23:00
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اتهمت الولايات المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"عدم المسؤولية"، بعد تصريحاته الأربعاء عن مخاطر اللجوء إلى الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الرد مباشرة على بوتين، لكنه قال إن "أي استخفاف في الحديث عن الأسلحة النووية غير مسؤول على الإطلاق"، وذلك بعد أن صرح الرئيس الروسي بأن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية سوى "ردا" على ضربة معادية من هذا النوع على أراضيها.
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وأضاف برايس أن القوى النووية في أنحاء العالم، بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا نفسها، كانت واضحة منذ الحرب الباردة في أن "الحرب النووية لا يجب خوضها أبدا ولا يمكن كسبها أبدا".

وتابع: "نعتقد أن أي خطاب آخر، سواء كان تهديدا نوويا أو حتى إثارة شبح استخدام أسلحة نووية تكتيكية، أمر غير مسؤول. إنه أمر خطير ويتعارض مع روح ذلك البيان الذي كان في صميم نظام منع الانتشار النووي منذ الحرب الباردة".
 
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