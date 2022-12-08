Advertisement

عربي-دولي

سعيّد للجنة الصلح الجزائي: أمامكم 6 أشهر لاستعادة مال الشعب

Lebanon 24
08-12-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1018014-638060766554345221.jpg
Doc-P-1018014-638060766554345221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، المكلفة استعادة الأموال المنهوبة، إلى "عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب".

وأدى أعضاء اللجنة، وعددهم 8، اليمين أمام سعيّد في قصر قرطاج، الأربعاء، وفقما أعلنت رئاسة الجمهورية.
Advertisement

وأفاد سعيّد أن "اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار درهم تونسي (نحو 4.2 مليار دولار) إلى الشعب التونسي"، مؤكدا أن "الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي".

ودعا الرئيس أعضاء اللجنة إلى "العمل على عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب التونسي"، مع "تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر".
كما حث الأعضاء على "تولي أمانة استرجاع أموال الشعب والعمل بكل حرية واستقلالية، لا سيما أن الوثائق التي تثبت حقوق أفراده موجودة لدى القطب المالي وفي تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011".

وقبل أيام كشف الرئيس التونسي أن "الدولة ستسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ 10 سنوات"، وذلك بعد وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، فضلا عن "استرجاع جزء من الأموال المنهوبة".

وأوضح سعيّد أن "الدولة تقبل الصلح مع المستعدين لذلك في إطار القانون".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:09 | 2022-12-08
03:03 | 2022-12-08
03:00 | 2022-12-08
03:00 | 2022-12-08
02:59 | 2022-12-08
02:41 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website