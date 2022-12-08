سعيّد للجنة الصلح الجزائي: أمامكم 6 أشهر لاستعادة مال الشعب

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دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، المكلفة استعادة الأموال المنهوبة، إلى "عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب".وأدى أعضاء اللجنة، وعددهم 8، اليمين أمام سعيّد في قصر قرطاج، الأربعاء، وفقما أعلنت رئاسة الجمهورية.وأفاد سعيّد أن "اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار درهم تونسي (نحو 4.2 مليار دولار) إلى الشعب التونسي"، مؤكدا أن "الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي".ودعا الرئيس أعضاء اللجنة إلى "العمل على عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب التونسي"، مع "تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر".