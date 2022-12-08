بعد ساعات من إعلان عزله.. هكذا تم اعتقال رئيس بيرو (فيديو)

اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد، بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأميركية الجنوبية.
وأعلنت النيابة العامة في البيرو أن الرئيس المعزول والموقوف متهم بالتمرد على قوانين البلد، في الوقت الذي أدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية بعد عزل سلفه واعتقاله.
ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة اعتقال كاستيلو.
وأعلنت الشرطة على حسابها الرسمي في تويتر أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وأشارت إليه بلقب الرئيس السابق.
وكان البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، قد أعلن الأربعاء، عن عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.
ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيلو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.
ونجا بيدرو كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في آذار 2022.