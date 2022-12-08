بعد ساعات من إعلان عزله.. هكذا تم اعتقال رئيس بيرو (فيديو)

اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد، بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأميركية الجنوبية.



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ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة اعتقال كاستيلو.

Com Rumores que Pedro Castillo tentaria refúgio na embaixada mexicana, manifestantes bloquearam a rua para que ele não entrasse na embaixada, Pedro Castillo já se encontra preso.#GolpeDeEstado pic.twitter.com/PsaXqNc5ZJ — Diego Trindade (@ItaloMarsili1) December 7, 2022

وأعلنت الشرطة على حسابها الرسمي في تويتر أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وأشارت إليه بلقب الرئيس السابق. وأعلنت النيابة العامة في البيرو أن الرئيس المعزول والموقوف متهم بالتمرد على قوانين البلد، في الوقت الذي أدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية بعد عزل سلفه واعتقاله.ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة اعتقال كاستيلو.وأعلنت الشرطة على حسابها الرسمي في تويتر أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وأشارت إليه بلقب الرئيس السابق.

وكان البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، قد أعلن الأربعاء، عن عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.