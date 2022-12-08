المكسيك تعلن استعدادها لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول

أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، عن استعداد بلاده لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول بيدرو كاستيليو، لكنها لم تتلق أي طلب بهذا الصدد بعد.



وقال إبرارد في حديث لإذاعة "فورمولا" المكسيكية، ردا على سؤال عما إذا توجه كاستيليو إلى السلطات المكسيكية بطلب منحه اللجوء: "حسبما أعرف، لا".

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