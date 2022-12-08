بالأرقام.. هذا ما ربحته الشركات الغربية من أزمة الطاقة في الـ 2022

ستتجاوز إيرادات أكبر 40 شركة طاقة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بالعام 2022 مستوى 3.6 تريليون دولار في ظل أزمة الطاقة في الغرب.

وللمقارنة فإن هذه الشركات حققت في العام 2021 إيرادات عند 2.4 تريليون دولار، أي أن نمو الإيرادات في 2022 بلغ 48%، بناء على حسابات صحيفة "فيدوموستي" الروسية التي استندت لبيانات موقع Tradingview.com والتقارير المالية للشركات.

وسوف يتضاعف صافي أرباح شركات الطاقة هذا العام تقريبا من 174 مليار دولار إلى 336 مليار دولار، وعلى وجه الخصوص، أضافت شركتا "أكسون موبل" و"شيفرون" الأمريكيتان 29 مليار دولار و19 مليار دولار على التوالي، فيما أضافت شركة "شل" البريطانية 23 مليار دولار.

وفي تقرير لشهر تشرين الثاني الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية: "أسعار الوقود المرتفعة للغاية تجلب مكاسب غير متوقعة للموردين: صافي أرباح منتجي النفط والغاز في العالم سيتضاعف في العام 2022 إلى 4 تريليونات دولار غير مسبوقة".

وفيما يلي تصنيف لشركات الطاقة الغربية من حيث الإيرادات التي حققتها في 2022:

Advertisement

(روسيا اليوم)