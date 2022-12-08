9 إيرانيات ضمن 100 امرأة مؤثرة بالعالم خلال 2022.. تعرف على قصصهن

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واختارت المجلة عددًا من المتظاهرات والناشطات الإيرانيات ضمن قائمة 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم خلال العام 2022، في قائمة تضمنت: "جوهر عشقي، ونرجس محمدي وسبيده قليان، وإلناز ركابي ونيلوفر بياني، وزر أميربراهيمي، ونازنين زاغري راتكليف".



وأضافت المجلة أنه "تم ترشيح نساء إيرانيات لاختيار الوجه الأول من هذه المجلة المرموقة إلى جانب 9 شخصيات أخرى"، فيما اختارت فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا كشخصية العام لـ"مقاومته" روسيا، وفقًا لتقليدها السنوي. أشادت مجلة "تايم" الأميركية باحتجاجات النساء في إيران، قائلة إن حركتهن رائدة في مجال التعليم والحرية والعلمانية، مضيفة أن ما يحدث في إيران الآن مختلف عن الماضي؛ لأن "اليوم رغبات كل من يريدون التغيير قد ظهرت وتجلت في صرخات "المرأة، الحياة، الحرية".واختارت المجلة عددًا من المتظاهرات والناشطات الإيرانيات ضمن قائمة 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم خلال العام 2022، في قائمة تضمنت: "جوهر عشقي، ونرجس محمدي وسبيده قليان، وإلناز ركابي ونيلوفر بياني، وزر أميربراهيمي، ونازنين زاغري راتكليف".وأضافت المجلة أنه "تم ترشيح نساء إيرانيات لاختيار الوجه الأول من هذه المجلة المرموقة إلى جانب 9 شخصيات أخرى"، فيما اختارت فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا كشخصية العام لـ"مقاومته" روسيا، وفقًا لتقليدها السنوي.



نرجس محمدي

تقبع الصحافية ومرشحة لجائزة نوبل للسلام ونائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي حالياً في سجن ايفين شمال طهران، بسبب أنشطتها الحقوقية والدفاع عن حقوق المرأة كما ساعدت في إنتاج الفيلم الوثائقي "التعذيب الأبيض" الذي يكشف عن الكواليس داخل السجون الإيرانية. الإيرانيات اللائي توجن في قائمة المئة للمجلة الأميركية:نرجس محمديتقبع الصحافية ومرشحة لجائزة نوبل للسلام ونائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي حالياً في سجن ايفين شمال طهران، بسبب أنشطتها الحقوقية والدفاع عن حقوق المرأة كما ساعدت في إنتاج الفيلم الوثائقي "التعذيب الأبيض" الذي يكشف عن الكواليس داخل السجون الإيرانية.

نازانين زاغري راتكليف

امرأة إيرانية تحمل الجنسية البريطانية. قدمتها المجلة على أنها ناشطة خيرية محتجزة في السجون الإيرانية بعيدًا عن أسرتها منذ سنوات.



جوهر عشقي

فقدت ابنها ستار بهشتي قبل 10 سنوات بسبب منشوراتها على مدونتها، على أنها "رمز للاستقرار والتحمل في إيران وتقدمها المجلة كواحدة من أمهات إيران اللواتي يطالبن بالعدالة لقاتل أطفالهن.



سبيده قاليان

ناشطة سياسية حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات لدعمها حقوق العمال في محافظة خوزستان وتسمى باسم "صوت السجينات" وألفت كتابًا عن "التعذيب" و"الظلم" الذي تتعرض له النساء في سجون إيران.