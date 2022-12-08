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الإمارات توقع اتفاقاً مع اليمن للتعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب

Lebanon 24
08-12-2022 | 02:35
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وقع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي مع وزير الدفاع اليمني محسن الداعري الخميس، اتفاقية "للتعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب".

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن وزير العدل وقع الاتفاق نيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد البواردي، وذلك في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي.
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وذكرت الوكالة أن توقيع الاتفاقية جاء تأكيداً على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في اليمن، مضيفة أن الاتفاقية تأتي أيضاً "توافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب".
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